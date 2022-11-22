Житомирскую область замело снегом: спасатели показали последствия непогоды

Детали

Как сообщается, за прошедшие сутки спасатели оказывали помощь водителям на заснеженных дорогах Житомирской области. В частности, отбуксировали 14 транспортных средств, среди которых: грузовики, легковушки и маршрутка.

Кроме того, на фоне сложных погодных условий, вызванных сильным снегом, от электроснабжения было отключено 22 населенных пункта на территории области.

Напомним

На фоне снегопада киевлян призвали без нужды не выезжать в город и не парковать авто на обочинах дорог.