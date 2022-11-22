Житомирскую область замело снегом: спасатели показали последствия непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Зимняя непогода разгулялась в Житомирской области, без света в регионе осталось 22 населенных пункта, сообщили в ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, за прошедшие сутки спасатели оказывали помощь водителям на заснеженных дорогах Житомирской области. В частности, отбуксировали 14 транспортных средств, среди которых: грузовики, легковушки и маршрутка.
Кроме того, на фоне сложных погодных условий, вызванных сильным снегом, от электроснабжения было отключено 22 населенных пункта на территории области.
Напомним
На фоне снегопада киевлян призвали без нужды не выезжать в город и не парковать авто на обочинах дорог.