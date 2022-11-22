Укравтодор заверил водителей в проезде по основным дорогам

Цитата

"Проезд по государственным дорогам обеспечен. Покрытие в большинстве областей мокрое, в Житомирской области месяцами заснеженное, в Сумской области – снежная каша", - сообщили дорожники.

Детали

Ограничения движения грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах государственного значения М-06 Киев – Чоп и М-07 Киев – Ковель – Ягодин в Житомирской области сняты.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения задействовали 303 единицы спецтехники и 436 рабочих.

Дополнение

Зимняя непогода разгулялась в Житомирской области, без света в регионе остались 22 населенных пункта.