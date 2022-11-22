После дождей и мокрого снега ударили морозы: киевлян предупредили о сложностях на дорогах

Цитата

"В Киеве после дождей и мокрого снега ударили морозы. (...) Сложные метеоусловия будут сохраняться в течение дня", - сообщили в КГГА.

Детали

Столичные власти призвали водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, не парковаться на обочинах дорог, чтобы не мешать уборочной технике. Пешеходов попросили быть осторожными и не забывать носить фликеры в темное время суток.

Как сообщается, коммунальщики проводят противогололедную обработку дорог и улиц: привлечены 192 единицы техники «Киевавтодора», 21 единица техники зеленстроев и управляющих компаний. "Днем дорожники увеличат количество работников и техники, которые будут обрабатывать улицы", - отметили в КГГА.

За сегодняшний день использовано 9,6 тонны противогололедной смеси.

Дополнение

Укравтодор заверил водителей в проезде по основным дорогам.