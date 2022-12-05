У Києві через ожеледицю вже травмувалося понад 1,1 тис. людей

Цитата

«З 19 листопада 1117 (осіб – ред.) травмувалися через ожеледицю, з них 30 дітей», - повідомила Вишневська.

Доповнення

Лише за кілька днів на початку нинішнього сезону у Києві через ожеледицю травмувалося 205 людей.

Тим часом Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що цього року у Києві осінні місяці, крім вересня, були теплішими, ніж зазвичай.