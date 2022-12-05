У Києві через ожеледицю вже травмувалося понад 1,1 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Цього осінньо-зимового сезону у Києві через ожеледицю вже травмувалося понад 1,1 тис. людей. Про це журналісту УНН повідомила керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталія Вишневська.
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«З 19 листопада 1117 (осіб – ред.) травмувалися через ожеледицю, з них 30 дітей», - повідомила Вишневська.
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Лише за кілька днів на початку нинішнього сезону у Києві через ожеледицю травмувалося 205 людей.
Тим часом Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що цього року у Києві осінні місяці, крім вересня, були теплішими, ніж зазвичай.