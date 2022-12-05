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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві через ожеледицю вже травмувалося понад 1,1 тис. людей

У Києві через ожеледицю вже травмувалося понад 1,1 тис. людей

Київ • УНН

 • 938213 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Цього осінньо-зимового сезону у Києві через ожеледицю вже травмувалося понад 1,1 тис. людей. Про це журналісту УНН повідомила керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталія Вишневська.

Цитата

«З 19 листопада 1117 (осіб – ред.) травмувалися через ожеледицю, з них 30 дітей», - повідомила Вишневська.

Доповнення

Лише за кілька днів на початку нинішнього сезону у Києві через ожеледицю травмувалося 205 людей.

Тим часом Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що цього року у Києві осінні місяці, крім вересня, були теплішими, ніж зазвичай.

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