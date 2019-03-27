В Киеве из-за обвала плит погибла женщина

"В среду, 27 марта в 11:05 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в 1-этажном здании гаражей на ул. Новоконстантиновской, 2-А, во время строительных работ произошел ( обвал 8 плит перекрытия, под завалами есть люди. Двух женщин достали из-под завалов и передали работникам медицинской службы. Третья женщина умерла в карете скорой медицинской помощи) ", - говорится в сообщении.

На месте происшествия было задействовано 3 единицы основной и специальной техники и 15 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в Киеве. Причины и обстоятельства возникновения чрезвычайного происшествия выясняют правоохранительные органы.



Напомним, в Тернопольской области мужчина, который работал на местном строительстве, упал с 3 этажа недостроенного дома .