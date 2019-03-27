У Києві через обвал плит загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Сьогодні об 11:05 у Києві під час будівельних робіт стався обвал 8 плит перекриття, в результаті чого загинула жінка. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у м. Києві.
"У середу, 27 березня об 11:05 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що у 1-поверховій будівлі гаражів на вул. Новоконстантинівській, 2-А, під час будівельних робіт стався (обвал 8 плит перекриття, під завалами є люди. Двох жінок дістали із-під завалів та передали працівникам медичної служби. Третя жінка померла в кареті швидкої медичної допомоги)", - йдеться в повідомленні.
На місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у Києві. Причини та обставини виникнення надзвичайної події з’ясовують правоохоронні органи.
Нагадаємо, у Тернопільській області чоловік, який працював на місцевому будівництві, впав з 3 поверху незавершеного будинку.