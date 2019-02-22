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На будівництві у Тернопільській області на смерть розбився чоловік

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Тернопільській області чоловік, який працював на місцевому будівництві, впав з 3 поверху незавершеного будинку. Від отриманих травм він загинув. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.

Так, нещасний випадок стався 20 лютого у Чорткові. Про загибель чоловіка на недобудові поліції повідомив черговий лікар районної лікарні.

"Правоохоронці попередньо встановили, що 60-річний житель одного із сіл району, який працював на місцевому будівництві, впав з 3 поверху незавершеного будинку. Від отриманих травм чоловік помер ще до приїзду бригади швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.

Детальні обставини інциденту з’ясовуються. Відомості про подію внесли до єдиного реєстру розслідування злочинів згідно зі статтею 271 КК України - порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Розслідування триває.

Нагадаємо, на шахті "Ювілейна" у Кривому Розі загинули двоє гірників.

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