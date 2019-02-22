На строительстве в Тернопольской области насмерть разбился мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Тернопольской области мужчина, который работал на местном строительстве, упал с 3 этажа недостроенного дома. От полученных травм он погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.
Так, несчастный случай произошел 20 февраля во Чорткове. О гибели мужчины на недостройке полиции сообщил дежурный врач районной больницы.
"Правоохранители предварительно установили, что 60-летний житель одного из сел района, который работал на местном строительстве, упал с 3 этажа недостроенного дома. От полученных травм мужчина скончался еще до приезда бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.
Подробные обстоятельства инцидента выясняются. Сведения о событии внесли в единый реестр расследования преступлений согласно статье 271 УК Украины - нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия. Расследование продолжается.
Напомним, на шахте "Юбилейная" в Кривом Роге погибли двое горняков.