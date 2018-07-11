В Киеве из-за минирования экстренно эвакуируют еще один суд
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Правоохранители проверяют информацию о заминировании двух судебных учреждений - Киевского апелляционного административного суда (КААС) и Хозяйственного суда г. Киева. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции, передает УНН.
“В полицию по спецлинии 102 поступила информация о заложенной взрывчатке в помещениях судов, расположенных на улице Московской и Богдана Хмельницкого. На место происшествия немедленно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, правоохранители тщательно проверяют информацию о наличии взрывчатки по адресам — улица Московская, 8 (здание КААС) и улица Богдана Хмельницкого, 44Б (дом Хозяйственного суда).
В настоящее время правоохранители проводят эвакуацию, тщательно осматривают здания и прилегающую к ним территорию. Сведения должным образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского и Шевченковского управлений полиции.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщал УНН, 11 июля утром эвакуировали персонал Киевского апелляционного административного суда из-за сообщения о минировании.