У Києві через мінування екстренно евакуюють ще один суд
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування двох судових установ - Київського апеляційного адміністративного суду (КААС) і Господарського суду м.Києва. Про це повідомила прес-служба столичної поліції, передає УНН.
“До поліції на спецлінію 102 надійшла інформація про закладену вибухівку у приміщеннях судів, розташованих на вулиці Московській та Богдана Хмельницького. На місця подій негайно виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та рятувальники”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, правоохоронці ретельно перевіряють інформацію про наявність вибухівки за адресами — вулиця Московська, 8 (будівля КААС) і вулиця Богдана Хмельницького, 44Б (будинок Господарського суду).
На даний час правоохоронці проводять евакуацію, ретельно оглядають будівлі та прилеглу до них територію. Відомості належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського та Шевченківського управлінь поліції.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.
Як раніше повідомляв УНН, 11 липня вранці евакуювали персонал Київського апеляційного адміністративного суду через повідомлення про мінування.