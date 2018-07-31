В Киеве из-за аварии без холодной воды остались восемь улиц
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В Киеве по состоянию на сегодняшнее утро временно отсутствует водоснабжение по адресам: ул. Симона Петлюры, 6; ул. Сырецкая, 46-52, 48А, 52, 54-96, 27, 33, 78; ул. Павлоградская 2-16; ул. Одоевского, 2-14; 1-9; ул. Голосеевская, 53А; ул. Голубого 4,6,8,10; ул. Днепроводская, 13/1; ул. Червонозаводская 2,4. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, ориентировочное время ликвидации: 1-2 дня.
Как сообщал УНН, в Дружковском районе Донецкой области с помощью экскаватора злоумышленники вырыли и сдали на металлолом 43 метра трубы центрального водопровода, оставив без воды несколько населенных пунктов.
Напомним, ночью в с. Новгородское воры выкопали и вывезли 24 метра водопроводной трубы. В результате без питьевой воды остались жители по меньшей мере 5 населенных пунктов прифронтовой зоны.