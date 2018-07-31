В Киеве из-за аварии без холодной воды остались восемь улиц

Аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, ориентировочное время ликвидации: 1-2 дня.



Как сообщал УНН, в Дружковском районе Донецкой области с помощью экскаватора злоумышленники вырыли и сдали на металлолом 43 метра трубы центрального водопровода, оставив без воды несколько населенных пунктов.

Напомним, ночью в с. Новгородское воры выкопали и вывезли 24 метра водопроводной трубы. В результате без питьевой воды остались жители по меньшей мере 5 населенных пунктов прифронтовой зоны.