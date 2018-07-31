У Києві через аварії без холодної води залишилися вісім вулиць

Аварійні бригади "Київводоканалу" працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, орієнтовний час ліквідації: 1-2 дні.



Як повідомляв УНН, у Дружківському районі Донецької області за допомогою екскаватору зловмисники вирили і здали на металобрухт 43 метри труби центрального водогону, залишивши без води кілька населених пунктів.

Нагадаємо, вночі у с. Новгородське крадії викопали та вивезли 24 метри водопровідної труби. У результаті без питної води залишилися мешканці щонайменше 5 населених пунктів прифронтової зони.