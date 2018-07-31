У Києві через аварії без холодної води залишилися вісім вулиць
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У Києві станом на сьогоднішній ранок тимчасово відсутнє водопостачання за адресами: вул. Симона Петлюри, 6; вул. Сирецька, 46-52, 48А, 52, 54-96, 27, 33, 78; вул. Павлоградська 2-16; вул. Одоєвського, 2-14; 1-9; вул. Голосіївська, 53А; вул. Блакитного 4,6,8,10; вул. Дніпроводська, 13/1;вул. Червонозаводська 2,4. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Київводоканалу".
Аварійні бригади "Київводоканалу" працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, орієнтовний час ліквідації: 1-2 дні.
Як повідомляв УНН, у Дружківському районі Донецької області за допомогою екскаватору зловмисники вирили і здали на металобрухт 43 метри труби центрального водогону, залишивши без води кілька населених пунктів.
Нагадаємо, вночі у с. Новгородське крадії викопали та вивезли 24 метри водопровідної труби. У результаті без питної води залишилися мешканці щонайменше 5 населених пунктів прифронтової зони.