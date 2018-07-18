Крадії залишили без води щонайменше 5 населених пунктів на Донеччині
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 18 липня. УНН. Вночі у с. Новгородське крадії викопали та вивезли 24 метри водопровідної труби. У результаті без питної води залишилися мешканці щонайменше 5 населених пунктів прифронтової зони. Про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області, передає УНН.
"До чергової частини Дружківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що біля с. Новгородське поблизу Ясинуватського району за ставком невідомі викопали труби ООО "Вода Донбасу". На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції та експерти", - йдеться в повідомленні.
З'ясувалося, що злочинці залучили важку техніку, щоб вивезти викрадене. Розкопавши Другий Донецькій водогін, їм вдалося викрасти центральну трубу довжиною 24 метри та діаметром 900 мм, через яку проходило основне постачання води до населених пунктів Торецька, Костянтинівського та Ясинуватського районів.
"На момент виявлення злочину крадії вже встигли вивести половину труб, що значно вплинуло на водопостачання. Наразі компанія підраховує суму завданих збитків", - зазначили в поліції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 "Крадіжка" КК України.
Нагадаємо, невідомі пошкодили електричний кабель під час земляних робіт біля підстанції "Родіна" в м. Золоте-4. Внаслідок цього у місті було знеструмлено 492 абоненти.