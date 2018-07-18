Воры оставили без воды как минимум 5 населенных пунктов Донецкой области
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 18 июля. УНН. Ночью в с. Новгородское воры выкопали и вывезли 24 метра водопроводной трубы. В результате без питьевой воды остались жители как минимум 5 населенных пунктов прифронтовой зоны. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
"В дежурную часть Дружковского отделения полиции поступило сообщение о том, что возле с. Новгородское вблизи Ясиноватского района за прудом неизвестные выкопали трубы ООО "Вода Донбасса". На место немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции и эксперты", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что преступники привлекли тяжелую технику, чтобы вывезти похищенное. Раскопав Второй Донецкой водопровод, им удалось похитить центральную трубу длиной 24 метра и диаметром 900 мм, через которую проходило основное снабжение водой к населенным пунктам Торецка, Константиновского и Ясиноватского районов.
"На момент обнаружения преступления воры уже успели вывести половину труб, что значительно повлияло на водоснабжение. В настоящее время компания подсчитывает сумму нанесенного ущерба", - отметили в полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 "Кража" УК Украины.
Напомним, неизвестные повредили электрический кабель во время земляных работ возле подстанции "Родина" в г. Золотое-4. В результате в городе было обесточено 492 абонента.