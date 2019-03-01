В Киеве частично ограничат движение транспорта по мосту Патона

"С 08:00 до 22:00 2 марта в связи с выполнением работ по ремонту деформационного шва на мосту им. Е. А. Патона будет частично ограничено движение транспорта по мосту в направлении просп. Соборности. Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения ", говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля с 00:00 до 05:00 в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Е.А. Патона было закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях.