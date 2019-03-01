У Києві частково обмежать рух транспорту мостом Патона

"Із 08:00 до 22:00 2 березня у зв’язку із виконанням робіт із ремонту деформаційного шва на мосту ім. Є. О. Патона буде частково обмежено рух транспорту мостом у напрямку просп. Соборності. Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого з 00.00 год. до 05.00 год. у зв’язку з виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту ім. Є.О. Патона було закрито рух транспорту по мосту в обох напрямках.