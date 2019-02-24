Сьогодні вночі перекриють рух транспорту мостом Патона у столиці

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Сьогодні, 24 лютого, з 00:00 до 5 годину ранку буде перекритий рух транспорту по мосту Патона в обох напрямках. Про це повідомляє КК “Київавтодор” на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.