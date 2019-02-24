Сьогодні вночі перекриють рух транспорту мостом Патона у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Сьогодні, 24 лютого, з 00:00 до 5 годину ранку буде перекритий рух транспорту по мосту Патона в обох напрямках. Про це повідомляє КК “Київавтодор” на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“24 лютого з 00.00 год. до 05.00 год. у зв’язку з виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту ім. Є.О. Патона буде закрито рух транспорту по мосту в обох напрямках”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українців попередили про погіршення погоди
Нагадаємо, в Україні, 26-27 лютого, очікується до 10 градусів морозу.