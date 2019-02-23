Українців попередили про погіршення погоди
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні, передає УНН із посиланням на УкрГідрометцентр.
За даними УкрГідрометцентру, 23-24 лютого утримається холодна без істотних опадів погода з температурою вночі 6-12° морозу, вдень 2-7° морозу, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях вночі 12-18° морозу, вдень 5-10° морозу.
Крім того, за даними синоптиків, у Києві у найближчу годину з утриманням до кінця дня 23 лютого пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, до кінця тижня в Україні очікуються морози до 18 градусів.