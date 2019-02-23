Украинские предупредили об ухудшении погоды

По данным Укргидрометцентра, 23-24 февраля сохранится холодная без осадков погода с температурой ночью 6-12° мороза, днем 2-7° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-18° мороза, днем 5 -10° мороза.

Кроме того, по данным синоптиков, в Киеве в ближайшие часы и до конца дня 23 февраля порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, до конца недели в Украине ожидаются морозы до 18 градусов.