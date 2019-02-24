Сегодня ночью перекроют движение транспорта по мосту Патона в столице

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня, 24 февраля, с 00:00 до 5:00 утра будет перекрыто движение транспорта по мосту Патона в обоих направлениях. Об этом сообщает КК "Киевавтодор" на своей странице в Facebook, передает УНН.