В Киеве частично ограничат движение по Южному мосту
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В течение ближайших трех дней, в ночь на 17, 18, 19 февраля, движение по Южному мосту будет частично ограничено в связи с ремонтом деформационных швов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
В частности, ограничение будет действовать:
• с 21:00 16 февраля до 7:00 17 февраля, а также с 21:00 17 февраля до 7:00 18 февраля в направлении движения с просп. М.Бажана на Надднепрянское шоссе;
• с 21:00 18 февраля до 7:00 19 февраля в направлении с Надднепрянского шоссе на ул. М.Бажана.
Как ранее сообщалось, в планах Мининфраструктуры на 2018 отремонтировать более 4 тысяч километров дорог.