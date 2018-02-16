У Києві частково обмежать рух Південним мостом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Протягом найближчих трьох днів, у ніч проти 17, 18, 19 лютого, рух Південним мостом буде частково обмежений у зв'язку з ремонтом деформаційних швів. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
Зокрема, обмеження діятиме:
• з 21:00 16 лютого до 7:00 17 лютого, а також із 21:00 17 лютого до 7:00 18 лютого у напрямку руху з просп. М. Бажана на Наддніпрянське шосе;
• з 21:00 18 лютого до 7:00 19 лютого у напрямку з Наддніпрянського шосе на просп. М. Бажана.
Як раніше повідомлялось, у планах Мінінфраструктури на 2018 рік відремонтувати більше 4 тисяч кілометрів доріг.