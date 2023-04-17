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В Киеве будет постоянный юридический советник из США: Минюст Америки планирует отправить его в столицу уже этим летом

Киев • УНН

 • 580638 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Министерство юстиции США планирует этим летом направить в посольство США в Киеве постоянного юридического советника, который будет работать с украинскими партнерами. Об этом говорится в заявлении генерального прокурора США Меррика Гарланда, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

По словам Гарланда, Минюст США назначит опытного прокурора в Международный центр по преследованию преступлений агрессии против Украины. В настоящее время этот суд действует на базе Совместной следственной группы по расследованию тяжких международных преступлений в Украине (JIT).

"Прокурор будет базироваться в Гааге в Евроюсте (Агентстве Европейского Союза по сотрудничеству в сфере уголовной юстиции) и предоставит доступ к значительным ресурсам министерства, которые мы привлекли в ответ на этот кризис", - говорится в заявлении генпрокурора США.

Гарланд также отметил, что американские прокуроры, работающие с группой Министерства юстиции США по расследованию военных преступлений, продолжают тесно взаимодействовать с коллегами Офиса генерального прокурора Украины для расследования конкретных преступлений, совершенных войсками россии. Это также включает в себя незаконные нападения на гражданских лиц.

"Наши украинские коллеги помогают нам в расследовании потенциальных военных преступлений, которыми занимается Группа по ответственности за военные преступления, в отношении которых Соединенные Штаты имеют уголовную юрисдикцию. К ним относятся преступления, в результате которых американские граждане пострадали или были убиты", - добавил Гарланд.

Он отметил, что Конгресс расширил полномочия Министерства юстиции по судебному преследованию вероятных военных преступников в США.

"Это означает, что в последующие годы и десятилетия российские военные преступники, ступившие в нашу страну, должны ожидать, что они окажутся перед судами США", - заявил он.

Гарланд сообщил, что оперативная группа Минюста США KleptoCapture "продолжают проводить судебные расследования и конфисковывать подсанкционных пособников Кремля и российской армии".

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