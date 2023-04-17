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Президент ЄЦБ вважає, що розкол між США та Китаєм призведе до зростання інфляції на 5%

Президент ЄЦБ вважає, що розкол між США та Китаєм призведе до зростання інфляції на 5%

Київ • УНН

 • 508267 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард попередила, що геополітичні розбіжності, викликані суперництвом між США та Китаєм, можуть призвести до зростання інфляції на 5% і поставити під загрозу лідируючі позиції долара і євро. Про це пише Financial Times, інформує УНН.

Деталі

Президент Європейського центрального банку заявила у своєму виступі у понеділок: «Ми можемо побачити посилення нестабільності зі зниженням еластичності глобальної пропозиції і, по-друге, ми можемо побачити велику багатополярність у міру того, як геополітична напруга продовжує зростати».

За її словами, збій у глобальних ланцюжках поставок вдарить по «критичним секторам», таким як виробництво електромобілів, зазначивши, що США «повністю залежать» від імпорту 14 найважливіших матеріалів, а Європа залежить від Китаю щодо 98% рідкісних матеріалів.

«Якщо глобальні ланцюжки створення вартості фрагментуються з геополітичних причин, зростання глобального рівня споживчих цін може коливатися приблизно від 5% у короткостроковій перспективі до приблизно 1% у довгостроковій перспективі», - заявила Лагард на заході Ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку.

Деякі країни також можуть зменшити свою залежність від долара та євро, сказала вона, пославшись на «непідтверджені дані» більш широкого використання китайського юаня або індійської рупії у транскордонній торгівлі, а також збільшення запасів золота як альтернативного резервного активу.

За словами Лагард, оскільки країни, що розвиваються, більше торгують з Китаєм, який став найбільшим у світі експортером, вони схильні збільшувати свої резерви в юанях як резерви.

«Поки дані не показують суттєвих змін у використанні міжнародних валют», - сказала Лагард. «Але вони пропонують, щоб статус міжнародної валюти більше не сприймався як щось зрозуміле».

Лагард сказала, що тривалий період «відносної стабільності може тепер поступитися місцем тривалої нестабільності, що призведе до нижчого зростання, вищих витрат і більш невизначених торгових партнерств».

Її коментарі відображають ширші побоювання політиків на щорічних зустрічах МВФ і Світового банку минулого тижня, що зростаюча політична напруженість тисне на світову економіку, порушуючи торгівлю, послаблюючи зростання та підштовхуючи інфляцію.

Проте Лагард зазначила, що вважає за краще бути «рішучою», а не «песимістичною» щодо майбутніх проблем, закликаючи до «більшої узгодженості політики» через країни, які співпрацюють для вирішення проблем.

Якби країни працювали разом, наприклад, над забезпеченням безпеки ланцюжків постачання або диверсифікацією виробництва енергії, вони могли б створити «сприятливе коло нижчої волатильності, нижчої інфляції, вищих інвестицій та вищого зростання».

«Але якщо фіскальна політика натомість буде зосереджена в основному на підтримці доходів для компенсації тиску витрат - замість тимчасових і цілеспрямованих заходів реагування на раптові великі потрясіння - це матиме тенденцію до зростання інфляції, збільшення вартості запозичень та зниження інвестицій у нову пропозицію», - попередила вона.

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