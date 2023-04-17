Президент ЕЦБ считает, что раскол между США и Китаем приведет к росту инфляции на 5%

ukru
10:03 • 44817 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 109273 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 106915 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 121960 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 107750 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 126282 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 122058 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108628 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102497 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113371 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 111911 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 122000 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 104155 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 106546 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 100840 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 198509 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 229085 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 168916 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 174950 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 210911 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 39195 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 105980 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 114602 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 130554 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 165600 просмотра
Актуальное
Президент ЕЦБ считает, что раскол между США и Китаем приведет к росту инфляции на 5%

Президент ЕЦБ считает, что раскол между США и Китаем приведет к росту инфляции на 5%

Киев • УНН

 • 508265 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила, что геополитические разногласия, вызванные соперничеством между США и Китаем, могут привести к росту инфляции на 5% и поставить под угрозу лидирующие позиции доллара и евро. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Президент Европейского центрального банка заявила в своем выступлении в понедельник: «Мы можем увидеть усугубление нестабильности со снижением эластичности глобального предложения и, во-вторых, мы можем увидеть большую многополярность по мере того, как геополитическое напряжение продолжает расти».

По ее словам, сбой в глобальных цепочках поставок ударит по «критическим секторам», таким как производство электромобилей, отметив, что США полностью зависят от импорта 14 важнейших материалов, а Европа зависит от Китая относительно 98% редких материалов.

«Если глобальные цепочки создания стоимости фрагментируются по геополитическим причинам, рост глобального уровня потребительских цен может колебаться от примерно 5% в краткосрочной перспективе до примерно 1% в долгосрочной перспективе», - заявила Лагард на мероприятии Совета по международным отношениям в Нью-Йорке.

Некоторые страны также могут уменьшить свою зависимость от доллара и евро, сказала она, сославшись на неподтвержденные данные более широкого использования китайского юаня или индийской рупии в трансграничной торговле, а также увеличение запасов золота как альтернативного резервного актива.

По словам Лагард, поскольку развивающиеся страны больше торгуют с Китаем, который стал крупнейшим в мире экспортером, они склонны увеличивать свои резервы в юанях как резервы.

«Пока данные не показывают существенных изменений в использовании международных валют», - сказала Лагард. «Но они предлагают, чтобы статус международной валюты больше не воспринимался как нечто вразумительное».

Лагард сказала, что длительный период «относительной стабильности может теперь уступить место длительной нестабильности, что приведет к более низкому росту, более высоким затратам и более неопределенным торговым партнерствам».

Ее комментарии отражают более широкие опасения политиков на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка на прошлой неделе, что растущая политическая напряженность давит на мировую экономику, нарушая торговлю, ослабляя рост и подталкивая инфляцию.

Однако Лагард отметила, что предпочитает быть «решительной», а не «пессимистичной» по поводу будущих проблем, призывая к «большей согласованности политики» через страны, которые сотрудничают для решения проблем.

Если бы страны работали вместе, например, над обеспечением безопасности цепочек снабжения или диверсификацией производства энергии, они могли бы создать «благоприятный круг более низкой волатильности, более низкой инфляции, более высоких инвестиций и более высокого роста».

«Но если фискальная политика будет сосредоточена в основном на поддержке доходов для компенсации давления расходов - вместо временных и целенаправленных мер реагирования на внезапные крупные потрясения - это будет иметь тенденцию к росту инфляции, увеличению стоимости заимствований и снижению инвестиций в новое предложение», - предупредила она.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы