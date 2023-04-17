Президент ЕЦБ считает, что раскол между США и Китаем приведет к росту инфляции на 5%

Детали

Президент Европейского центрального банка заявила в своем выступлении в понедельник: «Мы можем увидеть усугубление нестабильности со снижением эластичности глобального предложения и, во-вторых, мы можем увидеть большую многополярность по мере того, как геополитическое напряжение продолжает расти».

По ее словам, сбой в глобальных цепочках поставок ударит по «критическим секторам», таким как производство электромобилей, отметив, что США полностью зависят от импорта 14 важнейших материалов, а Европа зависит от Китая относительно 98% редких материалов.

«Если глобальные цепочки создания стоимости фрагментируются по геополитическим причинам, рост глобального уровня потребительских цен может колебаться от примерно 5% в краткосрочной перспективе до примерно 1% в долгосрочной перспективе», - заявила Лагард на мероприятии Совета по международным отношениям в Нью-Йорке.

Некоторые страны также могут уменьшить свою зависимость от доллара и евро, сказала она, сославшись на неподтвержденные данные более широкого использования китайского юаня или индийской рупии в трансграничной торговле, а также увеличение запасов золота как альтернативного резервного актива.

По словам Лагард, поскольку развивающиеся страны больше торгуют с Китаем, который стал крупнейшим в мире экспортером, они склонны увеличивать свои резервы в юанях как резервы.

«Пока данные не показывают существенных изменений в использовании международных валют», - сказала Лагард. «Но они предлагают, чтобы статус международной валюты больше не воспринимался как нечто вразумительное».

Лагард сказала, что длительный период «относительной стабильности может теперь уступить место длительной нестабильности, что приведет к более низкому росту, более высоким затратам и более неопределенным торговым партнерствам».

Ее комментарии отражают более широкие опасения политиков на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка на прошлой неделе, что растущая политическая напряженность давит на мировую экономику, нарушая торговлю, ослабляя рост и подталкивая инфляцию.

Однако Лагард отметила, что предпочитает быть «решительной», а не «пессимистичной» по поводу будущих проблем, призывая к «большей согласованности политики» через страны, которые сотрудничают для решения проблем.

Если бы страны работали вместе, например, над обеспечением безопасности цепочек снабжения или диверсификацией производства энергии, они могли бы создать «благоприятный круг более низкой волатильности, более низкой инфляции, более высоких инвестиций и более высокого роста».

«Но если фискальная политика будет сосредоточена в основном на поддержке доходов для компенсации давления расходов - вместо временных и целенаправленных мер реагирования на внезапные крупные потрясения - это будет иметь тенденцию к росту инфляции, увеличению стоимости заимствований и снижению инвестиций в новое предложение», - предупредила она.