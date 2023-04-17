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У Києві буде постійний юридичний радник з США: Мін'юст Америки планує відправити його до столиці вже цього літа

У Києві буде постійний юридичний радник з США: Мін'юст Америки планує відправити його до столиці вже цього літа

Київ • УНН

 • 580640 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Міністерство юстиції США планує цього літа направити до посольства США у Києві постійного юридичного радника, який буде працювати з українськими партнерами. Про це йдеться у заяві генерального прокурора США Мерріка Гарланда, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

За словами Гарланда, Мін'юст США призначить досвідченого прокурора до Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії проти України. Наразі цей суд діє на базі Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT).

"Прокурор базуватиметься в Гаазі в Євроюсті (Агенції Європейського Союзу зі співпраці у сфері кримінальної юстиції) і надасть доступ до значних ресурсів міністерства , які ми залучили у відповідь на цю кризу”, - про це йдеться у заяві генпрокурора США.

Гарланд також зазначив, що американські прокурори, які працюють із групою Міністерства юстиції США з розслідування воєнних злочинів, продовжують тісно взаємодіяти з колегами Офісу генерального прокурора України для розслідування конкретних злочинів, скоєних військами рф. Це також включає незаконні напади на цивільних осіб.

"Наші українські колеги допомагають нам у розслідуванні потенційних воєнних злочинів, якими займається Група з відповідальності за воєнні злочини, щодо яких Сполучені Штати мають кримінальну юрисдикцію. До них належать злочини, внаслідок яких американські громадяни постраждали або були вбиті", - додав Гарланд.

Він зазначив, що Конгресо розширив повноваження Міністерства юстиції щодо судового переслідування ймовірних воєнних злочинців у США.

"Це означає, що в наступні роки та десятиліття російські воєнні злочинці, які ступили в нашу країну, повинні очікувати, що вони опиняться перед судами США", - заявив він.

Гарланд повідомив, що оперативна група Мін'юсту США KleptoCapture "продовжує проводити судові розслідування та конфісковувати підсанкційних пособників Кремля та російської армії".

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