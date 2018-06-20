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В Киеве возле Почтовой площади водолазы извлекли из Днепра двух мужчин

В Киеве возле Почтовой площади водолазы извлекли из Днепра двух мужчин

Киев  •  УНН

 • 14140 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Киеве возле Почтовой площади водолазы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вытащили из воды двух мужчин. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве, передает УНН.

"На место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве. Прибыв на место происшествия спасатели установили, что два человека находятся в воде на расстоянии 10 метров от берега. Спасатели с помощью водолазного снаряжения спасли двух человек, которых направили на берег и передали работникам медицинской службы", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 июня в Каневе на реке Днепр утонули два брата, 2005 и 2007 годов рождения.

Как сообщал УНН, в течение недели на водных объектах Украины погибло 53 человека.

Украинские Национальные Новости

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