У Києві біля Поштової площі водолази витягли із Дніпра двох чоловіків

"На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві. Прибувши на місце події рятувальники встановили, що двоє чоловік знаходяться в воді на відстані 10 метрів від берега. Рятувальники за допомогою водолазного спорядження врятували двох чоловік, яких направили на берег та передали працівникам медичної служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 червня у Каневі на річці Дніпро потонули два брати, 2005 та 2007 років народження.

Як повідомляв УНН, протягом тижня на водних об’єктах України загинуло 53 особи.