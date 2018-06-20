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У Києві біля Поштової площі водолази витягли із Дніпра двох чоловіків

У Києві біля Поштової площі водолази витягли із Дніпра двох чоловіків

Київ • УНН

 • 14142 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. У Києві біля Поштової площі водолази Державної служби України з надзвичайних ситуацій витягли з води двох чоловіків. Про це в Facebook повідомляє прес-служба ДСНС в Києві, передає УНН

"На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві. Прибувши на місце події рятувальники встановили, що двоє чоловік знаходяться в воді на відстані 10 метрів від берега. Рятувальники за допомогою водолазного спорядження врятували двох чоловік, яких направили на берег та передали працівникам медичної служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 червня у Каневі на річці Дніпро потонули два брати, 2005 та 2007 років народження. 

Як повідомляв УНН, протягом тижня на водних об’єктах України загинуло 53 особи.

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