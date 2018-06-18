Смертність на водоймах: за минулий тиждень загинули 53 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Протягом тижня на водних об’єктах України загинуло 53 особи. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій, передає УНН.
“Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 53 особи”, — йдеться у зведенні ДСНС.
З 11 по 17 червня служба зареєстровала 2270 надзвичайних подій, на які було забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. У результаті вжитих заходів врятовано 53 особи.
Як зазначається, було ліквідовано 1843 пожежі, врятовано на пожежах 41 особу та не допущено знищення вогнем 397 будівель і 28 од. техніки.
Загалом на пожежах загинуло 16 осіб. Разом з тим, орієнтовні збитки, за оперативними даними, склали 4 млн 22 тис. грн.
Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 255 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1088 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.
Нагадаємо, з початку цього року на водоймах України загинули 378 людей, з яких 35 дітей.