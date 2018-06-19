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У Дніпрі під Каневом потонули двоє малолітніх братів

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Учора у Каневі на річці Дніпро потонули два брати, 2005 та 2007 років народження. Про це повідомило Головне управління Державної служби України із надзвичайних ситуацій у Черкаській області, передає УНН

“18 червня у Каневі на річці Дніпро потонули двоє братів, їм було тринадцать та одинадцять років”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місцеві жителі, які відпочивали на річці, побачили речі дітей та почали бити на сполох.

На місці події одразу були організовані пошукові роботи за участю рятувальників місцевої пожежно-рятувальної частини спільно з працівниками поліції та місцевим населенням. Лише о 20:30 місцевий водолаз-волонтер, який спустився на дно річки, підняв на поверхню тіла хлопчиків.

За даними ДСНС, лише з початку червня на водоймах Черкаської області загинуло 7 українців, з яких 3 — діти. Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях.

“З початку року на водних об’єктах (Черкаської) області зареєстровано 37 пригод, внаслідок яких 27 осіб загинуло (5 дітей) та 25 осіб врятовано”, — уточнили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, за минулий тиждень на водоймах України загинули 53 особи.

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