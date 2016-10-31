В Киеве без тепла и горячего водоснабжения остаются 166 потребителей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. По состоянию на утро 31 октября в результате повреждений и плановых ремонтов теплосетей временно без отопления и горячего водоснабжения остаются 166 потребителей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
"За прошедшие сутки ПАО "Киевэнерго" устранило 110 повреждений, что позволило восстановить отопление и горячее водоснабжение для 512 потребителей. В течение дня 31 октября компания планирует подключить 166 потребителей", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что оперативное устранение повреждений и восстановление отопления и горячего водоснабжения осложняется нехваткой материалов и топлива вследствие блокирования счетов теплоснабжающих компаний в течение длительного времени.