У Києві без тепла та гарячого водопостачання залишаються 166 споживачів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Станом на ранок 31 жовтня внаслідок пошкоджень та планових ремонтів тепломереж тимчасово без опалення та гарячого водопостачання залишаються 166 споживачів.Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
“Протягом минулої доби ПАТ „Київенерго“ усунуло 110 пошкоджень, що дозволило відновити опалення та гаряче водопостачання для 512 споживачів. Протягом дня 31 жовтня компанія планує підключити 166 споживачів”, — сказано в повідомленні.
У відомстві зазначили, що оперативне усунення пошкоджень та відновлення опалення та гарячого водопостачання ускладнюється нестачею матеріалів та палива внаслідок блокування рахунків теплопостачальних компаній протягом тривалого часу.