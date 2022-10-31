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В Киеве без света находятся 270 тысяч квартир, а 40% потребителей столицы остались без воды - Кличко

В Киеве без света находятся 270 тысяч квартир, а 40% потребителей столицы остались без воды - Кличко

Киев • УНН

 • 217388 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. По состоянию на текущий час в Киеве без света находятся 270 тысяч квартир. Еще 40% потребителей столицы остались без воды. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Цитата

“Специалисты «Киевводоканала» работают, чтобы как можно быстрее стабилизировать работу водопроводных станций. Ведь утром, из-за повреждения энергообъекта возле Киева, 80% потребителей столицы были без водоснабжения. 350 тысяч домов Киева - без электричества.

По состоянию на этот час без света в столице 270 тысяч квартир. И 40% потребителей столицы - без воды”, – написал мэр в своем Телеграм.

Детали

Сообщается, что водоснабжение восстановили на левом берегу города. Сейчас продолжаются работы по восстановлению водоснабжения правобережной части столицы.

Свет вернули жителям Троещины и частично - Подола. Завершается подключение объектов Киевводоканала к электроэнергии, что позволит восстанавливать водоснабжение.

“Энергетики планируют стабилизировать ситуацию со светом примерно в 9-10 вечера.

Но, даже вернув поставки электроэнергии, отключения будут применять. Потому что ситуация сложная”, – добавил Кличко.

Дополнение

В КГГА сообщили, что в столице восстановили электроснабжение 27 бюветов, еще часть находятся на стадии подключения к генераторам.

Также для экономии электроэнергии с 1 ноября в киевском метрополитене увеличат интервал движения поездов.

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