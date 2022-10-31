У Києві відновили електропостачання 27 бюветів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Києві відновили електропостачання 27 бюветів, ще частина перебувають на стадії підключення до генераторів. Про це інформує Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
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Повідомляється, що станом на зараз у столиці, в тому числі за допомогою генераторів, відновили електропостачання 27 бюветних комплексів і вони доступні для киян.
Уже відновлена робота бюветів на наступних локаціях:
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- вул. Мілютенка, 7;
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- б-р Вигурівський, 6;
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- вул. Миколи Закревського, 5-7;
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- вул. Князя Романа Мстиславича (колишня Генерала Жмаченка, 12 (парк «Перемога»);
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- вул. Івана Микитенка, 9 (парк «Аврора»);
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- вул. Райдужна, 17-21;
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- вул. Полярна, 8-А;
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- вул. Дніпроводська, 9/2;
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- вул. Кирилівська, 99;
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- вул. Межова, 25;
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- перетин бульвару Жуля Верна (колишня Ромена Роллана) і вулиці Тулузи;
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- вул. Якуба Коласа, 25;
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- просп. Леся Курбаса, 6;
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- вул. Живописна, 2;
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- вул. Героїв Севастополя, 9-11;
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- вул. Олега Ольжича, 10-А;
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- вул. Зоологічна, 12/15;
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- вул. Наумова, 27;
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- перетин вулиць Андріївської та Братської;
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- просп. Маршала Рокоссовського, 2;
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- вул. Прирічна, 19;
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- вул. Богатирська, 2-А;
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- просп. В. Івасюка (колишня Героїв Сталінграда), 9-А;
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- вул. Йорданська, 11;
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- вул. Героїв Дніпра, 27;
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- вул. Драйзера, 32;
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- вул. Сержа Лифаря, 9/61.
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На стадії підключення до генераторів бюветні комплекси на вул. Вернадського, 85; вул. Наумова, 27; вул. Мостицькій (біля Покровської церкви); вул. Вітряні Гори, 2.
Доповнення
Вранці 31 жовтня під час ударів російських військ по українських містах у Києві влучань не було. Проте через удари по Київщині 80% споживачів столиці залишилися без водопостачання, 350 тисяч помешкань було знеструмлено.
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що за три-чотири години водопостачання відновлять жителям лівого берега Києва і частково правого.