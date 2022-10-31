У Києві відновили електропостачання 27 бюветів

Деталі

Повідомляється, що станом на зараз у столиці, в тому числі за допомогою генераторів, відновили електропостачання 27 бюветних комплексів і вони доступні для киян.

Уже відновлена робота бюветів на наступних локаціях:



вул. Мілютенка, 7;



б-р Вигурівський, 6;



вул. Миколи Закревського, 5-7;



вул. Князя Романа Мстиславича (колишня Генерала Жмаченка, 12 (парк «Перемога»);



вул. Івана Микитенка, 9 (парк «Аврора»);



вул. Райдужна, 17-21;



вул. Полярна, 8-А;



вул. Дніпроводська, 9/2;



вул. Кирилівська, 99;



вул. Межова, 25;



перетин бульвару Жуля Верна (колишня Ромена Роллана) і вулиці Тулузи;



вул. Якуба Коласа, 25;



просп. Леся Курбаса, 6;



вул. Живописна, 2;



вул. Героїв Севастополя, 9-11;



вул. Олега Ольжича, 10-А;



вул. Зоологічна, 12/15;



вул. Наумова, 27;



перетин вулиць Андріївської та Братської;



просп. Маршала Рокоссовського, 2;



вул. Прирічна, 19;



вул. Богатирська, 2-А;



просп. В. Івасюка (колишня Героїв Сталінграда), 9-А;



вул. Йорданська, 11;



вул. Героїв Дніпра, 27;



вул. Драйзера, 32;



вул. Сержа Лифаря, 9/61.



На стадії підключення до генераторів бюветні комплекси на вул. Вернадського, 85; вул. Наумова, 27; вул. Мостицькій (біля Покровської церкви); вул. Вітряні Гори, 2.

Доповнення

Вранці 31 жовтня під час ударів російських військ по українських містах у Києві влучань не було. Проте через удари по Київщині 80% споживачів столиці залишилися без водопостачання, 350 тисяч помешкань було знеструмлено.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що за три-чотири години водопостачання відновлять жителям лівого берега Києва і частково правого.