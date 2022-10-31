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У Києві відновили електропостачання 27 бюветів

У Києві відновили електропостачання 27 бюветів

Київ • УНН

 • 340190 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Києві відновили електропостачання 27 бюветів, ще частина перебувають на стадії підключення до генераторів. Про це інформує Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що станом на зараз у столиці, в тому числі за допомогою генераторів, відновили електропостачання 27 бюветних комплексів і вони доступні для киян.

Уже відновлена робота бюветів на наступних локаціях:

  • вул. Мілютенка, 7;
  • б-р Вигурівський, 6;
  • вул. Миколи Закревського, 5-7;
  • вул. Князя Романа Мстиславича (колишня Генерала Жмаченка, 12 (парк «Перемога»);
  • вул. Івана Микитенка, 9 (парк «Аврора»);
  • вул. Райдужна, 17-21;
  • вул. Полярна, 8-А;
  • вул. Дніпроводська, 9/2;
  • вул. Кирилівська, 99;
  • вул. Межова, 25;
  • перетин бульвару Жуля Верна (колишня Ромена Роллана) і вулиці Тулузи;
  • вул. Якуба Коласа, 25;
  • просп. Леся Курбаса, 6;
  • вул. Живописна, 2;
  • вул. Героїв Севастополя, 9-11;
  • вул. Олега Ольжича, 10-А;
  • вул. Зоологічна, 12/15;
  • вул. Наумова, 27;
  • перетин вулиць Андріївської та Братської;
  • просп. Маршала Рокоссовського, 2;
  • вул. Прирічна, 19;
  • вул. Богатирська, 2-А;
  • просп. В. Івасюка (колишня Героїв Сталінграда), 9-А;
  • вул. Йорданська, 11;
  • вул. Героїв Дніпра, 27;
  • вул. Драйзера, 32;
  • вул. Сержа Лифаря, 9/61.

На стадії підключення до генераторів бюветні комплекси на вул. Вернадського, 85; вул. Наумова, 27; вул. Мостицькій (біля Покровської церкви); вул. Вітряні Гори, 2.

Доповнення

Вранці 31 жовтня під час ударів російських військ по українських містах у Києві влучань не було. Проте через удари по Київщині 80% споживачів столиці залишилися без водопостачання, 350 тисяч помешкань було знеструмлено.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що за три-чотири години водопостачання відновлять жителям лівого берега Києва і частково правого.

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