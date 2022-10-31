В Киеве возобновили электроснабжение 27 бюветов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Киеве восстановили электроснабжение 27 бюветов, еще часть находятся на стадии подключения к генераторам. Об этом информирует Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
Детали
Сообщается, что по состоянию на сейчас в столице, в том числе с помощью генераторов, восстановили электроснабжение 27 бюветных комплексов и они доступны для киевлян.
Уже восстановлена работа бюветов на следующих локациях:
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- ул. Милютенко, 7;
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- б-р Выгуровский, 6;
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- ул. Николая Закревского, 5-7;
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- ул. Князя Романа Мстиславича (бывшая Генерала Жмаченко, 12 (парк «Победа»);
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- ул. Ивана Микитенко, 9 (парк «Аврора»);
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- ул. Радужная, 17-21;
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- ул. Полярная, 8-А;
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- ул. Днепроводская, 9/2;
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- ул. Кирилловская, 99;
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- ул. Межевая, 25;
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- пересечение бульвара Жюля Верна (бывшая Ромена Роллана) и улицы Тулузы;
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- ул. Якуба Коласа, 25;
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- просп. Леся Курбаса, 6;
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- ул. Живописная, 2;
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- ул. Героев Севастополя, 9-11;
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- ул. Олега Ольжича, 10-А;
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- ул. Зоологическая, 12/15;
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- ул. Наумова, 27;
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- пересечение улиц Андреевской и Братской;
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- просп. Маршала Рокоссовского, 2;
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- ул. Приречная, 19;
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- ул. Богатырская, 2-А;
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- просп. В. Ивасюка (бывшая Героев Сталинграда), 9-А;
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- ул. Иорданская, 11;
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- ул. Героев Днепра, 27;
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- ул. Драйзера, 32;
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- ул. Сержа Лифаря, 9/61.
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На стадии подключения к генераторам бюветные комплексы на ул. Вернадского, 85; ул. Наумова, 27; ул. Мостицкой (возле Покровской церкви); ул. Ветряные Горы, 2.
Дополнение
Утром 31 октября во время ударов российских войск по украинским городам в Киеве попаданий не было. Однако из-за ударов по Киевской области 80% потребителей столицы остались без водоснабжения, 350 тысяч домов были обесточены.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что за три-четыре часа водоснабжение восстановят жителям левого берега Киева и частично правого.