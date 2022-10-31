Киянам повернуть воду за три-чотири години – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За три-чотири години водопостачання відновлять жителям лівого берега Києва і частково правого. Про це в Telegram повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
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"За три-чотири години водопостачання повернемо споживачам лівого берега Києва та частково – правого", – написав Кличко.
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За словами мера, частково енергопостачання відновили у Деснянському районі. Він зазначив, що фахівці "Київводоканалу" та енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.
Нагадаємо
Вранці 31 жовтня під час ударів російських військ по українських містах у Києві влучань не було. Проте через удари по Київщині 80% споживачів столиці залишилися без водопостачання, 350 тисяч помешкань було знеструмлено.