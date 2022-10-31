Киянам повернуть воду за три-чотири години – Кличко

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"За три-чотири години водопостачання повернемо споживачам лівого берега Києва та частково – правого", – написав Кличко.

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За словами мера, частково енергопостачання відновили у Деснянському районі. Він зазначив, що фахівці "Київводоканалу" та енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо

Вранці 31 жовтня під час ударів російських військ по українських містах у Києві влучань не було. Проте через удари по Київщині 80% споживачів столиці залишилися без водопостачання, 350 тисяч помешкань було знеструмлено.