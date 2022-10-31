У Києві без світла перебувають 270 тисяч квартир, а 40% споживачів столиці залишились без води – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Станом на поточну годину у Києві без світла перебувають 270 тисяч квартир. Ще 40% споживачів столиці залишились без води. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
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“Фахівці «Київводоканалу» працюють, щоб якнайшвидше стабілізувати роботу водопровідних станцій. Адже зранку, через пошкодження енергооб‘єкту біля Києва, 80% споживачів столиці були без водопостачання. 350 тисяч помешкань Києва - без електрики.
Станом на цю годину без світла в столиці 270 тисяч квартир. І 40% споживачів столиці - без води”, – написав мер у своєму Телеграм.
Деталі
Повідомляється, що водопостачання відновили на лівому березі міста. Наразі тривають роботи з відновлення водопостачання правобережної частини столиці.
Світло повернули мешканцям Троєщини та частково - Подолу. Завершується підключення об’єктів Київводоканалу до електроенергії, що дозволить відновлювати водопостачання.
“Енергетики планують стабілізувати ситуацію зі світлом приблизно о 9-10 вечора.
Але, навіть повернувши постачання електроенергії, вимкнення будуть застосовувати. Бо ситуація складна”, – додав Кличко.
Доповнення
У КМДА повідомили, що в столиці відновили електропостачання 27 бюветів, ще частина перебувають на стадії підключення до генераторів.
Також для економії електроенергії з 1 листопада у київському метрополітені збільшать інтервал руху поїздів.