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В Киеве 57 тысяч активных больных коронавирусом: за сутки еще 1,4 тыс. инфицированных, 39 человек умерли

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. В столице обнаружили за минувшие сутки еще 1432 больных COVID-19. 39 человек умерли. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Цитата:

"1432 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 39 человек. Всего за период пандемии в городе 3656 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 169 100", - сообщил Кличко.

Детали

По данным мэра, за минувшие сутки в столице заболели COVID-19:

  • 805 женщин в возрасте от 18 до 94 лет
  • 576 мужчин в возрасте от 18 до 91 года.
  • 25 девочек от 15 дней до 15 лет и 26 мальчиков от 1 до 17 лет.

Кроме того, в больницы столицы госпитализировали 141 больного коронавирусом. А также 491 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Выздоровели за прошедшие сутки 697 человек. В общем коронавирус преодолели 108 256 киевлян.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 320, в Деснянском - 246 и в Днепровском районе - 163", - отметил Кличко.

По данным с карты СНБО по распространению коронавируса, в Киеве на сегодня болеют 57 188 человек, прирост за сутки - 696.

Дополнение

Киев ввел более строгие карантинные ограничения с 5 по 16 апреля на фоне темпов распространения болезни. Проезд в общественном транспорте - только по спецпропускам.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, решение о том, будут ли продлевать жесткие карантинные ограничения после 16 апреля, столичная власть будет принимать через неделю - принимая во внимание статистику по уровню госпитализаций больных COVID-19.

В Украине зафиксировано уже 1,769 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 5 апреля, - 13,2 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 430.

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