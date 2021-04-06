У Києві 57 тисяч активних хворих на коронавірус: за добу ще 1,4 тис. інфікованих, 39 людей померли

Цитата:

“1432 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 39 людей. Усього за період пандемії в місті 3656 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 169 100”, — повідомив Кличко.

Деталі

За даними мера, за минулу добу у столиці захворіли на COVID-19:



805 жінок віком від 18 до 94 років



576 чоловіків віком від 18 до 91 року.



25 дівчаток від 15 днів до 15 років та 26 хлопчиків від 1 до 17 років.



Окрім того, до лікарень столиці госпіталізували 141 хворого на коронавірус. А також 491 пацієнта із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 697 людей. Загалом коронавірус подолали 108256 киян.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 320, у Деснянському — 246 та в Дніпровському районі — 163”, — зазначив Кличко.

За даними з карти РНБО щодо поширення коронавірусу, у Києві на сьогодні хворіють 57 188 осіб, приріст за добу - 696.

Доповнення

Київ запровадив більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня на тлі темпів поширення хвороби. Проїзд у громадському транспорті — лише за спецперепустками.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, рішення щодо того, чи продовжуватимуть жорсткі карантинні обмеження після 16 квітня, столична влада буде ухвалювати за тиждень — беручи до уваги статистику щодо рівня госпіталізацій хворих на COVID-19.

В Україні зафіксовано вже 1,769 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 5 квітня, — 13,2 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Високий показник летальних випадків за добу — 430.