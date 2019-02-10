В Китае столкнулись 23 автомобиля, пятеро погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Пять человек погибли в результате столкновения 23-х автомобилей на центральном китайском шоссе, когда миллионы семей направлялись домой с празднования нового года, передает УНН со ссылкой на Fox News.
Авария произошла около пяти утра в воскресенье возле города Аньцин в провинции Аньхой. Полиция заявила, что причина аварии расследуется, но предупредила об усложнении дорожного движения дождем и снегом на автомагистралях в большей части страны.
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Как сообщал УНН, в ноябре на трассе около города Ланьчжоу в Китае столкнулось более 30 автомобилей. Тогда жертвами трагедии стали 15 людей.
Напомним, в італійській провінції Агрідженто внаслідок ДТП загинув громадянин України.