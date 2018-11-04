Число погибших в ДТП с 31 машиной на северо-западе Китая возросло до 15
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В массовой аварии с 31 автомобилем в провинции Ганьсу на северо-западе Китая погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает агентство “Синьхуа”, передает УНН.
По последним данным, число раненых выросло до 44 человек. Ранее сообщалось об 11 погибших и 31 пострадавшем.
Инцидент произошел 3 ноября у поста на трассе близ города Ланьчжоу. Как сообщает агентство Sina, по предварительной информации грузовик не справился с управлением и врезался в ряд легковых машин, выстроившихся в ряд в ожидании оплаты проезда по скоростному шоссе.
Как сообщал УНН, в окрестностях Венеции разбился легкомоторный самолет SIAI-Marchetti SF-260, два человека погибли.