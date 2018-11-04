Під час аварії легкомоторного літака поблизу Венеції загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. В околицях Венеції розбився легкомоторний літак SIAI-Marchetti SF-260, двоє людей загинули, повідомляє агентство ANSA, передає УНН.
Інцидент стався біля селища Бріан поблизу Венеції. Один із загиблих був льотчиком-інструктором. Причина аварії невідома.
24 жовтня на шосе під Лос-Анджелесом впав і загорівся легкомоторний літак з маркуванням ВВС нацистської Німеччини. В результаті інциденту було перекрито шосе, жертв і поранених вдалося уникнути. Як повідомила влада, впав легкий навчальний літак North American T-6 Texan, який використовується для тренувань пілотів. Літак належав організації Condor Squadron, яку заснували ветерани Другої світової війни.