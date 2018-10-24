ЗМІ: літак з маркуванням люфтваффе впав на шосе неподалік Лос-Анджелеса
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Одномоторний літак з хрестом люфтваффе (військово-повітряних сил вермахту) на крилах звалився у вівторок на шосе номер 101 в штаті Каліфорнія. Телекомпанія KTLA розмістила на своєму сайті кадри, що зафіксували палаючий літак, що лежить в середині шосе неподалік від Лос-Анджелеса, інформує УНН.
За даними телекомпанії, пілот літака не постраждав. Прибулі на місце аварії співробітники пожежної охорони загасили уламки. Про причини аварії поки нічого не повідомляється, немає даних і про те, кому належав літак.