СМИ: самолет с маркировкой люфтваффе упал на шоссе возле Лос-Анджелеса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Одномоторный самолет с крестом люфтваффе (ВВС вермахта) на крыльях рухнул во вторник на шоссе номер 101 в штате Калифорния. Телекомпания KTLA разместила на своем сайте кадры, запечатлевшие горящий самолет, лежащий в середине шоссе неподалеку от Лос-Анджелеса, передает УНН.
По данным телекомпании, пилот самолета не пострадал. Прибывшие на место крушения сотрудники пожарной охраны потушили обломки. О причинах аварии пока ничего не сообщается, нет данных и о том, кому принадлежал самолет.