Во время аварии легкомоторного самолета близ Венеции погибли два человека

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 20112 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109852 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117917 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 156576 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148798 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138627 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129332 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174588 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118168 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141706 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Во время аварии легкомоторного самолета близ Венеции погибли два человека

Во время аварии легкомоторного самолета близ Венеции погибли два человека

Киев  •  УНН

 • 8304 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В окрестностях Венеции разбился легкомоторный самолет SIAI-Marchetti SF-260, два человека погибли, сообщает агентство ANSA, передает УНН.

Инцидент произошел возле поселка Бриан близ Венеции. Один из погибших был летчиком-инструктором. Причина аварии неизвестна.

24 октября на шоссе под Лос-Анджелесом упал и загорелся легкомоторный самолет с маркировкой ВВС нацистской Германии. В результате инцидента было перекрыто шоссе, жертв и раненых удалось избежать. Как сообщили власти, упал легкий учебный самолет North American T-6 Texan, который используется для тренировок пилотов. Самолет принадлежал организации Condor Squadron, которую основали ветераны Второй мировой войны.

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