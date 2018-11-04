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Число загиблих в ДТП з 31 машиною на північному заході Китаю зросло до 15

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. У масовій аварії з 31 автомобілем в провінції Ганьсу на північному заході Китаю загинули щонайменше 15 людей. Про це повідомляє агентство “Сіньхуа”, передає УНН.

За останніми даними, число поранених зросло до 44 осіб. Раніше повідомлялося про 11 загиблих і 31 постраждалого.

Інцидент стався 3 листопада біля посту на трасі поблизу міста Ланьчжоу. Як повідомляє агентство Sina, за попередньою інформацією вантажівка не впоралася з керуванням і врізалася в ряд легкових машин, що вишикувалися в очікуванні оплати проїзду по швидкісному шосе.

Як повідомляв УНН, в околицях Венеції розбився легкомоторний літак SIAI-Marchetti SF-260, двоє людей загинули.

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