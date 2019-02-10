У Китаї зіткнулися 23 автомобілі, п'ятеро загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. П'ятеро людей загинули в результаті зіткнення 23-х автомобілів на центральному китайському шосе, коли мільйони сімей прямували додому зі святкування нового року, передає УНН з посиланням на Fox News.
Аварія сталася близько п'ятої ранку в неділю біля міста Аньцін в провінції Аньхой. Поліція заявила, що причина аварії розслідується, але попередила про ускладнення дорожнього руху дощем і снігом на автомагістралях в більшій частині країни.
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Як повідомляв УНН, в листопаді на трасі біля міста Ланьчжоу в Китаї зіткнулося понад 30 автомобілів. Тоді жертвами трагедії стали 15 людей.
Нагадаємо, в італійській провінції Агрідженто внаслідок ДТП загінув громадянин України.