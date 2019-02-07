Під час ДТП у Пакистані загинуло 16 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Щонайменше 16 людей загинули, коли пасажирський фургон сьогодні врізався у вантажівку в районі Карак в провінції Хайбер-Пахтунхва на північному заході Пакистану. Про це повідомляє видання Xinhua, передає УНН.
ДТП сталося на жвавій трасі, коли фургон, який прямував з адміністративного центрі Пешавара, зіткнувся з рухався назустріч вантажівкою, повідомив телеканал Samaa News.
Поліція повідомила, що в результаті зіткнення в фургоні вибухнув газовий балон, що стало причиною пожежі, що охопила весь фургон, в якому згоріли 16 осіб.
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Поліція і рятувальні служби були змушені розрізати покручений метал, щоб витягти тіла.
Як повідомляв УНН, у Чернівцях, а саме у селі Рідківці, Новоселицького району сталося зіткнення двох мікроавтобусів. У результаті загинула 55-річна жінка.