Під час ДТП у Пакистані загинуло 16 осіб

ДТП сталося на жвавій трасі, коли фургон, який прямував з адміністративного центрі Пешавара, зіткнувся з рухався назустріч вантажівкою, повідомив телеканал Samaa News.

Поліція повідомила, що в результаті зіткнення в фургоні вибухнув газовий балон, що стало причиною пожежі, що охопила весь фургон, в якому згоріли 16 осіб.

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Поліція і рятувальні служби були змушені розрізати покручений метал, щоб витягти тіла.

Як повідомляв УНН, у Чернівцях, а саме у селі Рідківці, Новоселицького району сталося зіткнення двох мікроавтобусів. У результаті загинула 55-річна жінка.