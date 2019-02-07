Во время ДТП в Пакистане погибли 16 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. По меньшей мере 16 человек погибли, когда пассажирский фургон сегодня врезался в грузовик в районе Карак в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Об этом сообщает издание Xinhua, передает УНН.
ДТП произошло на оживленной трассе, когда фургон, следовавший из административного центре Пешавара, столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком, сообщил телеканал Samaa News.
Полиция сообщила, что в результате столкновения в фургоне взорвался газовый баллон, что стало причиной пожара, охватившего весь фургон, в котором сгорели 16 человек.
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Полиция и спасательные службы были вынуждены разрезать искореженный металл, чтобы извлечь тела.
Как сообщал УНН, в Черновцах, а именно в селе Редковцы, Новоселицкого района произошло столкновение двух микроавтобусов. В результате погибла 55-летняя женщина.