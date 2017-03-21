В Китае арестовали подозреваемых в краже 80 яиц динозавров

По данным прокуратуры, один из подозреваемых по фамилии Ван пришел к коллекционеру окаменелостей из провинции Чжэцзян, выдавая себя за потенциального покупателя.

Вечером 9 января Ван с тремя сообщниками скрылся с яйцами динозавров в Шанхай. Похитители поделили добычу между собой.

Ван забрал 27 яиц в свой дом в провинции Хэйлунцзян, где их и обнаружила полиция во время обыска. Более полусотни яиц пока не найдены.